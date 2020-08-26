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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كلينتون» تقدم نصيحة لـ«بايدن» بشأن الانتخابات الأمريكية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:47 ص
كلينتون وبايدن
كلينتون وبايدن
وكالات
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قدمت المرشحة السابق للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، التي خسرت أمام دونال ترامب قبل 4 سنوات، نصيحة للمرشح الديمقراطي لانتخابات 2020 جو بايدن بشأن الانتخابات.

ودعت كلينتون جو بايدن، في حديث لبرنامج «The Circus» على قناة «Showtime» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى عدم الاعتراف بهزيمته في ليلة الانتخابات، وانتظار نتائج التصويت عبر البريد.

وأشارت كلينتون إلى أن النتائج الأولية قد تظهر تقدمًا قليلًا لترامب، ولكن على بايدن عدم الاعتراف (بالهزيمة) مهما كانت الظروف، لأنني أعتقد أن هذا سيستغرق وقتًا.

وأضافت: «وفي نهاية المطاف أثق بأنه سيفوز إن لم يفسح أي مجال (أمام منافسه)، وإن كنا نركز وإن لم ندخر جهدا (للفوز)، مثلما يقوم به الطرف الآخر».

ومن المتوقع أن يدلي نحو نصف الأمريكيين بأصواتهم عبر البريد هذا العام بسبب وباء فيروس كورونا، مما قد يؤدي إلى إطالة أمد فرز الأصوات، لكن التصويت عبر البريد أثار معارضة شديدة من قبل الرئيس دونالد ترامب، الذي حذر من أن ذلك سيؤدي إلى «أكبر تزوير» في تاريخ الانتخابات الأمريكية.

جدير بالذكر، أن هيلاري كلينتون اعترفت بهزيمتها في ليلة الانتخابات عام 2016، حين فاز دونالد ترامب بولايته الرئاسية الأولى.

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