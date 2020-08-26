سياسى أمريكى: بايدن قد يموت قبل تنصيبه رئيسًا

شكك دان فوريست، نائب حاكم ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، في أن يبقى المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة 2020 جو بايدن على قيد الحياة إلى حين إقامة مراسم تنصيبه في حال فوزه.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، تساءل فوريست الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري ويسعى إلى شغل منصب حاكم كارولينا الشمالية، في كلمة ألقاها أمام الناخبين الثلاثاء: "هل تستطيعون التخيل كمالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة؟".وتابع: "أقصد أن كلنا ندرك أن جو النائم على الأرجح لن يبقى حيا إلى 20 يناير"، أي موعد إقامة حفل تنصيب الرئيس المنتخب وتسلمه مقاليم السلطة.وأضاف: "لذا هناك فرص قوية أن تصبح كامالا هاريس رئيستكم، وهذا ليس مضحكا".وهاجم مجددا مرشحة بايدن البالغ 77 عاما لمنصب نائب الرئيس في حال فوزه بالرئاسة، واصفا إياها بأنها "المرشح الأكثر يسارية" في تاريخ البلاد.وقبل نحو أسبوعين أدلت ميرسيديس سلاب، مستشارة الحملة الانتخابية لترامب (74 عاما) بتصريحات مماثلة، حين قالت إن هاريس تدرك أنها ستتولى رئاسة البلاد بعد مرور نصف سنة من انتهاء السباق الانتخابي إذا فاز بايدن.يذكر أن القانون الأمريكي ينص على نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه في حال وفاته أو استقالته أوعزله عن السلطة.