أوساكا تسحق ياستريمسكا فى بطولة سينسناتى للتنس

قدمت نعومي أوساكا أداءً قويًا لتهزم ديانا ياستريمسكا 6-3 و6-1 في بطولة سينسناتي للتنس وتتأهل لدور الثمانية حيث تواجه أنيت كونتافيت.وسددت أوساكا ثماني ضربات إرسال ساحقة مقابل صفر لياستريمسكا واحتاجت إلى ما يزيد بقليل على ساعة واحدة لتجاوز منافستها الأوكرانية البالغ عمرها 20 عاما.وقالت أوساكا، المصنفة الرابعة التي كانت تخوض مباراتها الثانية فقط منذ استئناف منافسات التنس، إن "الإرسال جزء مهم للغاية من أسلوب لعبي وكنت بحاجة للتركيز فقط. النسبة ما زالت غير مرتفعة ولذلك أتمنى خوض المزيد من المباريات لأتحسن".وحجزت كونتافيت مكانها في دور الثمانية بعد تغلبها على ماري بوزكوفا 6-3 و6-3 في وقت سابق.وواصلت المصنفة الأولى على العالم سابقا فيكتوريا أزارينكا تفوقها على أليز كورنيه وحققت فوزها السابع في سبع مواجهات ضد اللاعبة الفرنسية بعد أن انتصرت بصعوبة 6-4 و7-5 لتتأهل لدورالثمانية.وتلتقي لاعبة روسيا البيضاء بعد ذلك مع التونسية أنس جابر أو كريستينا مكهيل.وتقام البطولة على ملاعب فلاشينج ميدوز في نيويورك بدلا من سينسناتي بسبب جائحة كوفيد-19.