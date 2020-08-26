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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. الشاعرة إيمان بكرى بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:23 ص
الشاعرة إيمان بكري
الشاعرة إيمان بكري
نضال ممدوح
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تحل الشاعرة إيمان بكري٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ بضيافة برنامج "كل يوم شاعر"٬ والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة٬ ويبث "أونلاين" عبر صفحة المجلس الرسمية بـ"يوتيوب".

يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم٬ تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"، حيث من المقرر أن تقرأ عدد من القصائد الشعرية من بينها: وعلى حدود الإندهاش -إنسحاب - الظل والحائط".

يليها في الثامنة والنصف٬ لقاء مع الكاتبة إيمان الزيات٬ ضمن فعاليات برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، حيث تقرأ قصة قصيرة بعنوان "العرض" من المجموعة القصصية "إيقاعات من جرانيت".

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