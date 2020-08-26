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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا والصين تبحثان التعاون العالمى لمواجهة كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:19 ص
وزير الخارجية الكندي
وزير الخارجية الكندي
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ناقش وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبين، مع نظيره الصيني، وانج يي، تطورات مواجهة جائحة «كورونا»، وأهمية التعاون العالمي في هذا الإطار.

وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية الكندية، أن الوزير شامبين التقى بنظره الصيني اليوم في العاصمة الإيطالية روما في إطار جولته الخارجية الأولى له منذ الجائحة.

وناقش الوزيران أهمية التعاون العالمي في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، بما في ذلك البحث عن لقاح والتعافي بعد الجائحة.

وأثار الوزير شامبين مجددًا قضيتي الكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبافور المحتجزين في الصين، ودعوة بكين إلى الإفراج الفوري عن الرجلين.

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