كوريا الشمالية تصدر بيانًا عن «كيم» بعد أنباء إصابته بغيبوبة

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم كيم جونج، ترأس اجتماعًا للمجلس السياسي لحزب العمال الحاكم، وذلك على خلفية تداول شائعات حول إصابة بالغيبوبة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" ذكرت الوكالة أنه خلال الاجتماع "تم تحديد التدابير الطارئة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الإعصار الذي ضرب جميع مناطق البلاد في 26-27 أغسطس".وأشارت إلى أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة "بعض أوجه القصور التي خللت إجراءات الحجر الصحي المفروض لمنع تفشي وباء كورونا".ونشرت الوكالة هذا البيان في أعقاب تصريحات أدلى بها تشانج سونج مين، المساعد السابق للرئيس الكوري الجنوبي الراحل كيم داي جونج، قال فيها إن الزعيم الكوري الشمالي دخل حالة غيبوبة منذ عدة أشهر لكنه لا يزال على قيد الحياة، ورجح أن تكون جميع التسجيلات الأخيرة لظهوره العلني مركبة.ويأتي ذلك بعد أن كشفت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن كيم فوض جزءًا من سلطته لأخته الصغرى كيم يو جونج ومساعديه المقربين.