«الصحة» الروسية: لقاح «سبوتنيك-V» ضد كورونا على شكل مسحوق

منحت وزارة الصحة الروسية، معهد "جاماليا" الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، تصريحًا لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، على شكل مسحوق.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال المكتب الإعلامي للصحة الروسية في بيان صدر، إن الوزارة أصدرت شهادة تسجيل للقاح "جام كوفيد فام ليو" الذي طوره مركز "جاماليا" و"يتم إنتاجه على شكل مادة جافة لتحضير محلول قابل لحقنه في العضل".وكانت الوزارة، أصدرت في وقت سابق من اليوم، تصريحًا يسمح للمركز بإجراء الاختبارات السريرية على اللقاح في مرحلة ما بعد تسجيله رسميًا.ويتوقع أن، تحصل مستشفيات عاصمة موسكو على اللقاح في 3 سبتمبر القادم لتنطلق الاختبارات في 4-5 من نفس الشهر.يذكر أن، وزارة الصحة الروسية سجلت اللقاح في 11 أغسطس الماضي ليصبح أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم.