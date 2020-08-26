رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يعلن سقوط ضحايا مدنيين بقصف جوى تركى شمال البلاد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:53 ص
قصف جوى تركى
قصف جوى تركى
وكالات
طباعة
أعلنت أجهزة الأمن العراقية أن طائرات مسيرة تركية اخترقت أجواء العراق ونفذت ضربات أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين في قضاء سنجار غربي مركز محافظة نينوى شمال البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، بأن طائرات مسيرة تركية خرقت الأجواء العراقية واستهدفت عجلة نوع بيك آب دبل قمارة في قرية بهرافا التابعة لمجمع خانصور في ناحية الشمال بقضاء سنجار، مما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين، فيما نجى سائقهم.

وأضافت خلية الإعلام: «في الوقت ذاته استهدفت تلك الطائرات موقعًا في قرية بارة التابعة خانصور لناحية الشمال بقضاء سنجار، ولم تعرف أعداد الضحايا جراء هذا الاستهداف، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لإخلاء الشهداء والجرحى».

وسبق أن أسفر قصف نفذته تركيا بواسطة طائرة مسيرة في منطقة سيد كان شمالي العراق، يوم 11 أغسطس الجاري، عن مقتل آمر اللواء الثاني حرس الحدود العراقي في المنطقة الأولى، وآمر الفوج الثالث اللواء الثاني، وسائق السيارة العسكرية.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية سفير تركيا لدى بغداد، فاتح يلدز، يوم 14 أغسطس، على خلفية ما وصفته بـ«الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي، ومنها: القصف الأخير بطائرة مسيرة والذي طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل في كردستان»، كما ألغى العراق زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، المخطط لها إلى بغداد.

وتنفذ القوات التركية منذ سنوات في العراق عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد في «حزب العمال الكردستاني» الذين تعتبرهم أنقرة «إرهابيين».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر أمين يكشف مفاجأة فى انتقال أحمد فتحى لـ«بيراميدز»

حقيقة بقاء أحمد فتحي في الأهلي الموسم المقبل

منوفى يغتصب ابنته 3 سنوات قبل أن تكتشف جريمته

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

تامر أمين يكشف مفاجأة فى انتقال أحمد فتحى لـ«بيراميدز»

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

حقيقة بقاء أحمد فتحي في الأهلي الموسم المقبل

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

أوساكا تسحق ياستريمسكا فى بطولة سينسناتى للتنس

وزير الشباب والرياضة الجزائرى: استئناف الأنشطة الرياضية تدريجيًا

اكتشاف عملين للرسام دورر من القرن الـ15 بمكتبة دير بألمانيا

آخر موعد لصرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

«حماية الآثار مسؤولية الدولة والمجتمع» ندوة بالأعلى للثقافة.. اليوم

الليلة.. حفل للفنانة نسمة محجوب على مسرح النافورة

نوران أبو طالب تحيى أمسية فنية بمهرجان الصيف.. الليلة

محمد عطية: علاج الأدباء أفضل ألف مرة من مِنح التفرغ