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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأمم المتحدة: لن نتخذ أى إجراء بشأن المسعى الأمريكى لفرض عقوبات على إيران

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:27 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
وكالات
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قال رئيس مجلس الأمن الدولي إنه، لن يتخذ أي إجراءات أخرى بشأن مسعى الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، صرح سفير إندونيسيا لدى الأمم المتحدة ديان تريانسياه دجاني، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر:"لا يوجد إجماع في المجلس، وبالتالي الرئيس ليس في وضع يسمح له باتخاذ مزيد من الإجراءات".

وعلى الفور أصدرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت بيانًا تندد فيه بموقف مجلس الأمن.

وقالت كرافت في بيانها: "لأشهر وأشهر، أخبرنا المجلس أن الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب لن يسمح أبدًا لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم (في إشارة إلى إيران) بشراء وبيع الطائرات والدبابات والصواريخ وأنواع أخرى من الأسلحة التقليدية بحرية".

وأضافت:"ذكرنا الأعضاء بحقنا بموجب القرار 2231 في تفعيل آلية سناباك، وعزمنا الراسخ على القيام بذلك في غياب الشجاعة والوضوح الأخلاقي من قبل المجلس".

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