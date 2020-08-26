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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانى الفيزياء والتاريخ بالدور الثانى.. اليوم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:53 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
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يؤدي طلاب وطالبات الثانوية العامة شعبتي الرياضيات والعلوم، اليوم الأربعاء، امتحان الدور الثاني في مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لطلبة شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لطلاب شعبة الرياضيات.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

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