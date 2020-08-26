أول صورة لضحايا مذبحة كفر الدوار

توصلت «الدستور» لأول صورة للطفلين اللذين عثر عليهما فى واقعة العثور على 3 جثث لأسرة واحدة بمنزلهم في ظروف غامضة.وتباشر النيابة العامة بكفر الدوار، برئاسة المستشار حسام السقا مدير نيابة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وبإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، التحقيق في واقعة العثور على 3 جثث لأسرة واحدة.وقام مدير النيابة العامة بمناظرة جثامين المجني عليهم، وأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين الثلاثة، وبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتكليف المباحث بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، والتحري حول الزوج وعلاقته بالزوجة المجني عليها.وأمر مدير النيابة، بضبط وإحضار الزوج ويدعى إسلام محمد فتحي، وأخذ عينات DNA للطفلين المجني عليهما والزوج.وشهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الثلاثاء، جريمة بشعة عقب عثور الأهالي 3 جثث من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد ببلاغ الأهالي بكفر الدوار بالعثور على جثة سيدة وطفلين مذبوحين بمنزلهم.وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المنزل وجارٍ التحري عن ملابسات الواقعة.والضحايا هم كل من "ياسمين. ع. م"، 23 سنة، "على.أ. م"، 3 سنوات، "محمد. أ. م"، 3 سنوات.