مجلس السيادة السودانى يعلق على أنباء «تسمم» دقلو

نفى عضو مجلس السيادة السوداني، محمد حسن عثمان التعايشي، صحة الأنباء حول تسمم رئيس وفد التفاوض لحكومة السودان الانتقالية لمباحثات السلام في جوبا، الفريق أول محمد حمدان.وأكد "التعايشي"، الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة الانتقالية لمفاوضات السلام، في تصريح صحفي، أن ما تداولته صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض دقلو لحالة تسمم أخبار غير صحيحة.وشدد التعايشي، حسبما نقلته وكالة "سونا" الرسمية، على أن رئيس وكل أعضاء الوفد السوداني بخير ويعملون دون توقف للوصول إلى سلام في القريب العاجل.وكانت وساطة دولة جنوب السودان، قد أعلنت، يوم 21 أغسطس، تجميد التفاوض بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية - شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، إلى أجل غير مسمى، دون ذكر سبب تجميد المفاوضات.