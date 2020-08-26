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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لإزالة التعديات بالسنطة فى الغربية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:19 ص
إزالة تعدي
إزالة تعدي
حسام فوزي جبر- شريف عبد الغني
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شنت رئاسة مركز ومدينة السنطة في الغربية حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والميادين لتحقيق السيولة المرورية وسهولة حركة المواطنين والمركبات وضبط الشارع.

جاءت الحملة بحضور نائب رئيس المدينة الدكتور عماد شعراوي وأعضاء اللجنة وبمصاحبة قوة أمنية من قسم شرطة السنطة تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء أشرف بدران رئيس المدينة.

أسفرت الحملة عن تنفيذ تشميع كافة المحلات المخالفة وغير المرخصة بنطاق المدينة وتم إزالة عربات الباعة الجائلين وجميع التعديات على حرم الطريق.

وعلي جانب آخر، وجه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى نوابه ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الأعمال بنطاق القرى، بتكثيف حملات النظافة المكثفة داخل القرى وعلى الطرق الرئيسية ومداخل القرى.

وتم الانتهاء من تغيير ماسورة خط الطرد الرئيسية للصرف بالمعتمدية بطول 6 أمتار، ووضع السن بشارع الثورة بالوحدة المحلية لمحلة أبو على بطول 150 متر ومتابعة أعمال التغطية لمصرف الشركة وعمل كورنيش على بحر الملاح.

كما تم عمل صيانة لكشافات الإنارة على طريق المحلة كفر الشيخ بنطاق الوحدة المحلية للمعتمدية، ورش وتطهير وتعقيم أكثر من 20 مصلحة حكومية بالوحدات المحلية لدمرو والهياتم بمشاركة شباب القرى.

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