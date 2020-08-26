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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة: العراق تعهد بحماية قواتنا من هجمات الفصائل المدعومة من إيران

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:19 ص
جوي هود
جوي هود
وكالات
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أعلنت الولايات المتحدة، أن الحكومة العراقية تعهدت بضمان حماية القوات الغربية المنتشرة في العراق، بينها الأمريكية، من هجمات الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

وقال النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، في مؤتمر صحفي عقده عبر الهاتف، لتسليط الضوء على نتائج المفاوضات الأمريكية العراقية المنعقدة في واشنطن يوم 19 أغسطس: «أكدنا احترامنا لسيادة العراق، وهو تعهد بحمايتنا وباقي الضيوف الدولية من هجمات الفصائل المسلحة المدعومة من قبل إيران»، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

ونقل «هود» أن طرفي المحادثات جددا خلال الاجتماعات تمسكهما بالشراكة الاستراتيجية المستدامة، مبينًا: «هدفنا في هذا الحوار الثنائي المباشر كان يكمن في توحيد التقدم الذي تم تحقيقه خلال المباحثات الافتراضية في يوليو وتحويل الرؤية العامة إلى خارطة طريق مفصلة لتعزيز التعاون بيننا، ويسرني أن أعلن أن الجولة المنعقدة في الأسبوع الماضي للحوار الاستراتيجي أتاح تحقيق هذا الأمر بالذات».

وذكر أن من المخطط إجراء اجتماعات للجان تنسيقية أمريكية عراقية مختلفة لمواصلة تعميق العلاقات الثنائية بين الجانبين خلال أشهر قريبة.

وتتعرض القواعد العراقية التي تحتضن قوات التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة الولايات المتحدة، لهجمات صاروخية متكررة، تتهم الولايات المتحدة فصائل «الحشد الشعبي» المرتبطة بإيران بالوقوف وراءها.

والأحد الماضي، سحبت الولايات المتحدة قواتها من قاعدة التاجي التي سلمتها بالكامل للجيش العراقي وذلك بعد تعرضها لهجمات صاروخية متعددة.

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