النيابة تعاين مسرح جريمة كفر الدوار

قام فريق من النيابة العامة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة منذ قليل بمعاينة جثث ضحايا مذبحة زاواية عبود، والتي راح ضحيتها ربة منزل ونجليها.وانتاب أهالي زاوية عبود حالة من الحزن على الضحايا، والذين تم العثور على جثثهم داخل منزلهم في ظروف غامضة.وتجمع أقارب الضحايا أمام منزلهم، حتى انتهى فريق النيابة العامة من معاينة الجثث ومسرح الجريمة، وتم نقل جثث الضحايا عبر سيارات الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وطالب الأهالي بسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه وإعدامهم.وشهدت مدينة كفرالدوار، مساء اليوم الثلاثاء، جريمة بشعة عقب عثور الأهالي على 3 جثث من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد ببلاغ الأهالي بكفر الدوار بالعثور علي جثة سيدة وطفلين مذبوحين بمتزلهموعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المنزل، وجاري التحري عن ملابسات الواقعة التي راح ضحيتها كلًا من: «ياسمين. ع. م»، 23 سنة، «على.أ. م» 3 سنوات، «محمد. أ. م» 3 سنوات.وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.