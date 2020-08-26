سلوى عثمان: محمد سامى مخرج عبقرى

قالت الفنانة سلوى عثمان إن المخرج محمد سامى عبقري وعاشق لكل الممثلين، مشيرة إلى أن كل الأدوار التى يقدمها تتميز بالمصداقية.وأضافت "سلوى"، خلال حوارها مع الإعلامية فاطمة مصطفى، ببرنامج "الراديو بيضحك" عبر أثير "الراديو 9090"، أن المخرج محمد سامى يتميز بأنه يتقن عمله بشكل محترف، إذ أنه ينجح فى تقديم الشخصية بكل مكوناتها، فالشخصية الشريرة يكرهها المشاهدون فى العمل الدرامى الذى يخرجه وهذا يعد نجاجًا كبيرًا له، فالمشاهد يكره شخصية الممثل الدرامية التى تجسد الشر فى أفعالها، ولا يكره الممثل ذاته.وأشارت سلوى عثمان إلى استمتاعها بدورها فى مسلسل "البرنس"، الذى أخرجه محمد سامى وعرض خلال شهر رمضان الماضى، وأنها تتمنى العمل كثيرًا مع المخرج محمد سامى، مؤكدة أن أى ممثل يتمنى العمل معه.وعن دورها فى مسلسل "رضوان البرنس"، قالت سلوى عثمان إنها واجهت انتقادات كثيرة بسبب هذا الدور، موضحة أنها تدرك تمامًا أن هذا يمثل نجاحًا كبيرًا لها لأن المسلسل حاز على إعجاب المشاهدين من خلال انتقادهم للشر الذى قدمته بصورة جيدة عبر الشاشة.وقالت الفنان سلوى عثمان عن مسلسل "لؤلؤ" إنها تجسد دور أم تعمل خياطة فى منزلها لكى تربى أبناءها، وتتوالى الأحداث بكثير من المفاجآت بينها وبين ابنتها مى عمر بطلة المسلسل، بعدما تعمل مطربة بعد فترة طويلة من رحلة كفاح، حيث تواصل أسرة المسلسل التصوير فى ديكور خاص بمنطقة الحطابة.