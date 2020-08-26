رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سلوى عثمان: محمد سامى مخرج عبقرى

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:20 ص
سلوى عثمان
سلوى عثمان
طباعة
قالت الفنانة سلوى عثمان إن المخرج محمد سامى عبقري وعاشق لكل الممثلين، مشيرة إلى أن كل الأدوار التى يقدمها تتميز بالمصداقية.

وأضافت "سلوى"، خلال حوارها مع الإعلامية فاطمة مصطفى، ببرنامج "الراديو بيضحك" عبر أثير "الراديو 9090"، أن المخرج محمد سامى يتميز بأنه يتقن عمله بشكل محترف، إذ أنه ينجح فى تقديم الشخصية بكل مكوناتها، فالشخصية الشريرة يكرهها المشاهدون فى العمل الدرامى الذى يخرجه وهذا يعد نجاجًا كبيرًا له، فالمشاهد يكره شخصية الممثل الدرامية التى تجسد الشر فى أفعالها، ولا يكره الممثل ذاته.

وأشارت سلوى عثمان إلى استمتاعها بدورها فى مسلسل "البرنس"، الذى أخرجه محمد سامى وعرض خلال شهر رمضان الماضى، وأنها تتمنى العمل كثيرًا مع المخرج محمد سامى، مؤكدة أن أى ممثل يتمنى العمل معه.

وعن دورها فى مسلسل "رضوان البرنس"، قالت سلوى عثمان إنها واجهت انتقادات كثيرة بسبب هذا الدور، موضحة أنها تدرك تمامًا أن هذا يمثل نجاحًا كبيرًا لها لأن المسلسل حاز على إعجاب المشاهدين من خلال انتقادهم للشر الذى قدمته بصورة جيدة عبر الشاشة.

وقالت الفنان سلوى عثمان عن مسلسل "لؤلؤ" إنها تجسد دور أم تعمل خياطة فى منزلها لكى تربى أبناءها، وتتوالى الأحداث بكثير من المفاجآت بينها وبين ابنتها مى عمر بطلة المسلسل، بعدما تعمل مطربة بعد فترة طويلة من رحلة كفاح، حيث تواصل أسرة المسلسل التصوير فى ديكور خاص بمنطقة الحطابة.

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه دعوة للملك عبدالله و«الكاظمي» لعقد قمة رابعة بالقاهرة

حقيقة بقاء أحمد فتحي في الأهلي الموسم المقبل

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدأ فتح الجامعات المصرية

النني يحرز أول أهدافه مع أرسنال بعد العودة من بيشكتاش

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

تامر أمين يكشف مفاجأة فى انتقال أحمد فتحى لـ«بيراميدز»

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

منوفى يغتصب ابنته 3 سنوات قبل أن تكتشف جريمته

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

وزير الشباب والرياضة الجزائرى: استئناف الأنشطة الرياضية تدريجيًا

اكتشاف عملين للرسام دورر من القرن الـ15 بمكتبة دير بألمانيا

آخر موعد لصرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة

الخطوط الفنلندية تعتزم شطب ألف وظيفة بسبب كورونا

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب تتيح الجزء الثاني من «حكايات الولاد والأرض» أونلاين

هاجر عبدالمنعم تقدم مجموعة قصائد من ديوانها «إليك» بساقية الصاوى

فى ذكرى وفاته.. كيف أثر «نيتشه» على تكوين جبران خليل جبران؟

أسامة أبوالنجا: التأمين الصحي أنقذ أشرف عتريس من مماطلة اتحاد الكتاب