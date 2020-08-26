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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 26-8-2020

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:20 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26-8-2020 مقابل الجنيه المصري، في سوق تداول العملات المالية، حسبما أفادت التقارير الأخيرة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث سجل متوسط سعر الصرف 4.12 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق 4.13 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 26-8-2020


وسجل سعر الريال في البنك المركزي المصري 4.12 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع، كما جاء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 4.13 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 4.20 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وجاء في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي جاء سعر 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك البركة وصل إلى السعر إلى 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما سجل في بنك المصرف المتحد 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

ويطلق البنك المركزي المصري، الحرية للبنوك في تحديد أسعار العملات وفقًا للعرض والطلب، في ظل وجود رقابة السوق بشكل دائم والتدخل في حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.

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