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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كريم عفيفى يكشف تفاصيل دوره فى «علاء الدين»

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:04 ص
كريم عفيفي
كريم عفيفي
حسين الجندي
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كشف الفنان كريم عفيفي تفاصيل دوره في مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز.

قال عفيفي في تصريحات إلى برنامج "لايت شو" الذي تقدمه آية غرياني، وأميرة عدلي على قناة "الحياة"، إنه يقدم دور "أوفا" وهو صديق علاء الدين الذي يجسده أحمد عز، حيث أن دوره هو صديق البطل وفي الرواية الأصلية هو "قرد" ولكن في المسرحية غير ذلك.

أضاف أن، أحمد عز أبهره في دوره خاصةً وأنه "مكسر الدنيا" في السينما، حيث وجده يتعامل مع الجمهور ويهتم بالتفاصيل وهو يقف على خشبة المسرح، مشددًا على أنه سعيد بالمسرحية وبتواجد باقي الفنانين على الساحة بشكل كبير خاصةً أصدقائه علي ربيع وأوس أوس الذين يقدمون مسرحية "صباحية مباركة".

وبرنامج "لايت شو" يسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.

يعرض البرنامج على قناة "الحياة" أيام الأحد والثلاثاء والخميس في تمام العاشرة مساء.

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