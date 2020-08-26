تفاصيل الحادث الأمني على الحدود بين لبنان وإسرائيل

تعرّضت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، لإطلاق نار خلال تجولها بالقرب من الحدود مع لبنان.وأعلن جيش الاحتلال وقوع حادث أمني على حدوده الشمالية مع لبنان دون وقوع إصابات، حسبما أذاعت القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي.وقرّر جيش الاحتلال ‏‎وقف أي نشاط في المنطقة الواقعة بين بلدتي حولا وميس الجبل وإغلاق الطرق، وطالب المستوطنين بالبقاء في منازلهم بالقرب من المخارج إلى الملاجئ والاستعداد لأي تعليمات جديدة.ووقع الحادث خلال وجود بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في رحلة إلي فندق بالشمال، ليس بعيدًا عن منطقة الحدث.وعقد نتنياهو اجتماعًا لتقييم الأوضاع الأمنية داخل قاعدة عسكرية بالشمال.وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن هناك اكتشافا لفَتحة في السياج الأمني على الحدود مع لبنان، وأن الحادث هو إطلاق نار من سلاح خفيف تجاه القوة الإسرائيلية.