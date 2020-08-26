مستشار الوزراء يكشف حالة الطفل «إسلام» بعد استغاثته عبر السوشيال ميديا

قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، إن الطفل إسلام كرم، الذي انتشرت استغاثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خضع اليوم لعملية جراحية وهو موجود الآن في المستشفى تحت الملاحظة.ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه بعد رصد استغاثته عبر السوشيال ميديا، وبالاتفاق مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، تم التوصل لأهله، وتحويل الحالة لمستشفى الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس، وبالتنسيق مع الدكتور حازم عنتر، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالدمرداش، تم حجز الطفل وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة.وأردف: "عقب ذلك خضع لعملية جراحية ناجحة في اليوم التالي، ويتواجد الطفل حاليا في المستشفى تحت ملاحظة طاقم طبي على أعلى مستوى"