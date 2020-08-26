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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«بولوليكاشفيلى»: السياحة العالمية بدأت من مصر

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:45 ص
زوراب بولوليكاشفيلي
زوراب بولوليكاشفيلي
رامى حسين
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قام زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، بتوثيق زيارته التى قام بها اليوم للمتحف المصري الكبير، من خلال تسجيل كلمة قصيرة عن هذه الزيارة فى الكتاب الخاص بتدوينات الزائرين من الشخصيات العامة.

وأعرب "بولوليكاشفيلي"، خلال هذه الكلمة، عن فخره البالغ بأن يكون جزءًا من تاريخ السياحة العالمية الذى بدأ من مصر.

كما وجه الشكر للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وفريق العمل المعاون له، لإعطائه هذه الفرصة، مشيرًا إلى أنه سوف يعود لمصر مرة أخرى فى القريب العاجل.

جدير بالذكر أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية كان قد جاء مساء السبت الماضي فى زيارة رسمية إلى مصر، بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على رأس وفد من مسئولي المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط.

وقامت وزارة السياحة والآثار بتنظيم برنامج متنوع لهذه الزيارة فى مدينتى الغردقة والقاهرة، تم خلاله متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية فى أحد الفنادق ومراكز الغوص بالغردقة، بالإضافة إلى زيارة مستشفى الغردقة، وتفقد مطاري الغردقة والقاهرة.

كما تضمن البرنامج زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، والمتحف المصري بالتحرير، واختتمت الزيارة اليوم الثلاثاء بزيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

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