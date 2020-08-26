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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على قيم رسوم الزيارة بمحميات المنطقة المركزية والغربية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:06 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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نفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بالمنطقة المركزية ومحميات سيناء والبحر الأحمر، لافتة إلى أن الوزارة لم تقم بتغيير قيمة رسوم التخييم بالمحميات منذ سنوات، والقيم المعمول بها صادر بها قرار من السلطة المختصة منذ عام 2017 وهى 50 جنيهًا للفرد المصري فقط لا غير.

«الدستور» تستعرض في تلك السطور قيم رسوم الزيارة بمحميات المنطقة المركزية والمنطقة الغربية، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوزارة البيئة.

• محميّة وادي دجلة بالقاهرة سعر الدخول 3 جنيهات والتخييم 50 جنيهًا.
• محمية وادي الريان بالفيوم سعر الدخول جنيهين، والتّخييم 50 جنيهًا.
• منطقة وادي الحيتان بمحمية وادي الريان سعر الدخول 5 جنيهات والتخييم 50 جنيهًا.
• محمية قارون بالفيوم سعر الدخول جنيهين، والتّخييم 50 جنيهًا.
• محمية الصحراء البيضاء بالمنطقة الغربية سعر الدخول 5 جنيهات، والتخييم 50 جنيهًا.

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