رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

هيئة الكتاب تتيح الجزء الثاني من «حكايات الولاد والأرض» أونلاين

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:47 م
حكايات الولاد والأرض
حكايات الولاد والأرض
آلاء حسن
طباعة
أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، عن إتاحة الجزء الثاني من كتاب "حكايات الولاد والأرض" للكاتب محمد نبيل، للتحميل مجانا على بوابة الثقافة المصرية بصيغة pdf، ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".

ويقدم الكتاب رصدا وتوثيقا لبطولات رجال الجيش والشرطة فى حماية أمن الوطن والمواطن والمجتمع من جماعات الشر وقوى الإرهاب المسلح على أرض سيناء بالأخص، وتأتي أهمية صدور الكتاب فى الوقت الراهن لتأكيد دور الأعمال الثقافية والتنويرية فى الوصول بروح بطولات الشهداء العظماء إلى النشء والمجتمع.

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"؛ بهدف بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.

موضوعات متعلقة

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 برقم الاستعلام

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

السيسي يوجه دعوة للملك عبدالله و«الكاظمي» لعقد قمة رابعة بالقاهرة

«حماية المستهلك»: مليون جنيه غرامة للمدارس الرافضة رد مصروفات النقل

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

تامر أمين يكشف مفاجأة فى انتقال أحمد فتحى لـ«بيراميدز»

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

منوفى يغتصب ابنته 3 سنوات قبل أن تكتشف جريمته

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

اكتشاف عملين للرسام دورر من القرن الـ15 بمكتبة دير بألمانيا

آخر موعد لصرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة

الخطوط الفنلندية تعتزم شطب ألف وظيفة بسبب كورونا

ما تأثير سماعات الأذن اللاسلكية في الدماغ؟

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب تتيح الجزء الثاني من «حكايات الولاد والأرض» أونلاين

هاجر عبدالمنعم تقدم مجموعة قصائد من ديوانها «إليك» بساقية الصاوى

فى ذكرى وفاته.. كيف أثر «نيتشه» على تكوين جبران خليل جبران؟

أسامة أبوالنجا: التأمين الصحي أنقذ أشرف عتريس من مماطلة اتحاد الكتاب