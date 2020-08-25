هيئة الكتاب تتيح الجزء الثاني من «حكايات الولاد والأرض» أونلاين

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، عن إتاحة الجزء الثاني من كتاب "حكايات الولاد والأرض" للكاتب محمد نبيل، للتحميل مجانا على بوابة الثقافة المصرية بصيغة pdf، ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".ويقدم الكتاب رصدا وتوثيقا لبطولات رجال الجيش والشرطة فى حماية أمن الوطن والمواطن والمجتمع من جماعات الشر وقوى الإرهاب المسلح على أرض سيناء بالأخص، وتأتي أهمية صدور الكتاب فى الوقت الراهن لتأكيد دور الأعمال الثقافية والتنويرية فى الوصول بروح بطولات الشهداء العظماء إلى النشء والمجتمع.جدير بالذكر أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"؛ بهدف بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.