خبير إعلامي: الإخوان يشككون في حجم الإنجازات بمصر

قال الدكتور فتحي شمس الدين، الخبير الإعلامي، إن النهضة الحقيقية التي أحدثتها مصر أشعلت غيرة الإخوان، فعملوا على زيادة التشكيك في حجم الإنجازات.ولفت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه من خلال تحليله الدائم لشبكات التواصل الاجتماعي، وجد أن أبرز القضايا التي ينشر الإخوان الشائعات حولها هي الطرق والكباري، وكان آخرها شائعة عن كوبري في مصر الجديدة، أنشأ في 40 يوما.وأردف: "جماعة الإخوان عملت على التشويه، وانتشرت صورة تشكك في جدوى الكوبري، وهي مفبركة".وأكد أن تزييف الحقائق ليس جديدا على الإخوان، فمصر سببت لهم صدمة بعد إفشال مشروعهم.