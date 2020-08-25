«الصحة»: اتفقنا مع 5 جهات لتوفير احتياجات مصر من لقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدولة ستحصل على 20% من احتياجاتها من لقاح كورونا من التحالف الدولي للتطعيمات، مشيرا إلى أنها اتفقت مع 5 جهات أخرى للحصول على جرعات من اللقاح أو إنتاجها في مصر.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ستزور الصين الشهر المقبل، لتوقيع اتفاقية لإنتاج اللقاح الصيني في مصر.وأشار إلى أنه فور إنهاء إجراءات التوقيع سيتم العمل على إنتاجه في خطوط الإنتاج، كما أن الوزارة تعقد غدا اجتماعا مع إحدى الشركات التي تجري التجارب السريرية في المراحل النهائية، وهناك اجتماع مع الجانب الإماراتي، لمعرفة آخر ما توصل إليه حول اللقاحات.وأكد أن الدولة تتخذ خطوات جادة للحصول على لقاح لفيروس كورونا أو إنتاجه.