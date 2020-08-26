على طريقة كيندال جينير.. اختاري ما يناسب «ستايل» ملابسك (صور)



تعرف عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر بأسلوبها الرائع. بينما تقضي عارضة الأزياء معظم وقتها في دائرة الضوء، حتى مظهرها خارج أوقات العمل يحظى بإشادة كبيرة من قبل شرطة الموضة، من التدفق حول أسابيع الموضة العالمية إلى وجهات العطلات المفضلة لديها، فإنها تجعل كل يوم فرصة لارتداء الملابس ونشر الدراما الخاصة به.

وتستطيع "جينر" صاحبة الـ24 عاما أن تستغل كل فرصة في نشر طرق مختلفة للملابس لماركات متعددة والتي تتميز بها كـ Balmain وVersace وYeezy، إضافة إلى حصولها على لقب أيقونة الموضة كما أنها حصلت على لقب أيقونة الموضة الحقيقية وأصبحت مصدر إلهام عالمي لكل من يحب ارتداء الملابس.



- نصائح لإطلالة أنيقة من خزانة ملابس عارضة الأزياء كيندال جينير:



نقشة الحيوانات

ملابس نقشة الحيوانات

تنتشر نقشة الحيوانات بالملابس بصورة كبيرة، تلك التي تفضلها العديد من الفتيات كنقشة النمر وغيرها من مطبوعات الحيوانات في خزانة ملابس جينير التي عادة تظهر بها.

البدل النسائية

- البدل النسائية



تعرف كيندال بحبها الشديد لموضة الستريت ستايل، فهي تعرف الطريقة الصحيحة لارتدائها بشكل مميز وعصري، والتي تتناسب مع العديد من المناسبات المختلفة، وتصلح للفتيات بأشكال أجسام مختلفة من الرفيعة لمتوسطة الوزن.



الريش

- الريش



عادة تظهر كيندال جينير على السجادة الحمراء وفي حياتها العامة بفساتين بالريش المميز، فتعرف أيضًا بحبها الشديد للريش الصناعي.



الإكسسوارت والقبعة