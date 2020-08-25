«الدستور» ينشر أسماء ضحايا مذبحة كفر الدوار الغامضة

شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء الثلاثاء، جريمة بشعة عقب عثور الأهالي على 3 جثث من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة، وتم التحفظ على الضحايا تحت تصرف النيابة العامة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد ببلاغ الأهالي بكفر الدوار بالعثور على جثة سيدة وطفلين مذبوحين داخل منزلهم.على الفور، انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل، وجارٍ التحري عن ملابسات الواقعة، والضحايا هم: "ياسمين.ع. م، 23 سنة، على.أ. م، 3 سنوات، محمد.أ.م، 3 سنوات".وجارٍ تحرير المحضر اللازم؛ تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة سير التحقيق في الواقعة.