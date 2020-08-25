ياسمين الكاشف تدعو الشباب للاشتراك في البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات

◄ أمين عام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: البرامج متنوعة وتغير الفكر وتخرج شبابًا قادرًا على الابتكار





وأضافت أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن البرامج الموجودة بالأكاديمية متنوعة وتغير الفكر وتخرج شبابا قادرا على الابتكار، وهذا ما نحتاجه في القيادات التعليمية بالإضافة إلى مهارات حل الأزمات، موجهة نصيحة للشباب بأن يجتهد ويعمل كثيرا على تطوير مهاراته حتى يكون واجهة مشرفة لبلده، قائلة إن من يحصل على فرصة التدريب عليه الاستمرار في الترقى وصقل مهاراته.



وتضم لجان المقابلات عددا من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية، محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور محمد الشناوى، عضو مجلس أمناء الأكاديمية، الدكتور أحمد زايد، عضو مجلس أمناء الأكاديمية، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الدكتور محمد صالح، رئيس قسم المحاسبة بأكاديمية السادات، الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، الدكتور إيهاب أبوالعيش، نائب وزير المالية، والدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس أمناء جامعة للعلوم والتكنولوجيا.



جدير بالذكر، أن البرنامج الرئاسى، لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تأهيل من تنطبق عليهم الشروط من جميع موظفي الدولة بصورة أكثر فاعلية واحترافية، من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة المصرية، والفهم النقدى، وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها؛ ليصبح لديهم دور فاعل فى مسيرة التنمية بالدولة، حيث يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.



دعت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جميع الشباب المصرى الذى يمتلك طموح المبادرة بالاشتراك في البرنامج الرئاسي لتاهيل القيادات، موضحة أن البرنامج به استفادة كبيرة سواء الالتحاق بالكادر الوظيفى الخاص به أو كخبرة في حياته المستقبلية.