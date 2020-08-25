مباحثات نمساوية- يونانية حول أوضاع اللاجئين وتأمين الحدود

بحث وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهمر، مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في أثينا دعم النمسا لليونان في ملف اللاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.ذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية، الثلاثاء، أن الوزير نيهمر، تفقد الحدود اليونانية- التركية، للاطلاع على وضع اللاجئين وجهود وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية "فرونتكس".وأوضح البيان أن النمسا أرسلت 10 ضباط وطائرة دون طيار وعربة مدرعة إلى اليونان في نهاية فبراير الماضي، لمواجهة تدفق آلاف اللاجئين من تركيا، كما تعهدت بمبلغ مليوني يورو لرعاية اللاجئين في البلاد.