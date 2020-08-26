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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نائب وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة الدولي (صور)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:22 ص
جولة وزير الطيران
جولة وزير الطيران
محمود السعدي
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تفقد الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، الثلاثاء، مطار الغردقة الدولي، يرافقه الطيار عادل المحجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الطيران المدني، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الوقائية بالمطار من كاميرات حرارية وملصقات التباعد الاجتماعي، لضمان سلامة المسافرين والعاملين، حيث يشهد مطار الغردقة توافد العديد من الرحلات السياحية القادمة من بعض الدول الأوروبية، وكان في استقبالهم الطيار نبيل الملاح، مدير مطار الغردقة.

خلال الجولة، تفقّد منّاع صالة السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1 والمبني الجديد رقم 2 وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة السيور، إضافة إلى برج المراقبة والمهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، والخدمات المقدمة للعملاء وتوفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعوبات أمام الركاب السائحين.

كما تابع مناع توصيات اللجنة العليا التى وجه الوزير بتشكيلها؛ لحصر وفحص كافة الشحنات وحاويات المواد الخطرة وساحات التخزين بالمطارات المصرية، حيث تفقد ساحات وأماكن التخزين واطمأن على مدى تطبيق الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا لفحص المواد الخطرة ومتابعة نقلها بطرق ووسائل آمنة بعيدًا عن محيط المطار والتواجد العمراني، كما اطمأن على كافة الوسائل التي تضمن أقصى مستوى أمان في تخزين ونقل البضائع.

واختتمت الجولة بتفقد إجراءات التأمين داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وبوابات الخروج وكاميرات المراقبة وزيارة مواقع الخدمة المدنية والمطافئ.

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