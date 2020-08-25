رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الداخلية العراقية: عدم استخدام السلاح خلال التعامل مع المتظاهرين

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:23 م
عثمان الغانمي
عثمان الغانمي
أ ش أ
طباعة
أكد وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، عدم استخدام أو حمل أي سلاح في التعامل مع المتظاهرين، واقتصارها على التجهيزات النظامية والعملية للتشكيلات المختصة.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الداخلية العراقي، مؤتمرا أمنيا في مقر قيادة عمليات بغداد، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائدي عمليات وشرطة بغداد وعدد من آمري التشكيلات الأمنية، وفق بيان للوزارة أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية.

وذكر البيان: أنه جرى خلال المؤتمر مناقشة الوضع الأمني في عموم محافظات البلاد ولا سيما العاصمة، والذي خلص إلى أن حماية التظاهرات وتوفير الأجواء الآمنة لها من قبل القوات الأمنية، يتطلب أن تكون هذه التظاهرات سلمية وبعيدة عن مظاهر الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو تنفيذ أجندات بعيدة عن استراتيجية التظاهرات ذات المطالب المشروعة.

وأضاف البيان: أنه جرى التأكيد- خلال المؤتمر- على عدم السماح لممارسات قطع الطرق العامة لأنها حق عام لكل المواطنين، وحاجة ضرورية للموظفين والطلبة والكسبة والمرضى والجوانب الإنسانية الأخرى، باعتبار أن التظاهر غير النظامي وقطع طرق المرور العامة يفوت الفرصة على المسئولين والجهات ذات العلاقة بقضية الاستجابة للمطالب المشروعة.

موضوعات متعلقة

«التعليم العالى» تعلن زيادة مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة

حقيقة بقاء أحمد فتحي في الأهلي الموسم المقبل

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 برقم الاستعلام

جزار وضع جسد زوجته فى «فريزر»: خانتنى فقطعت رأسها

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

اكتشاف عملين للرسام دورر من القرن الـ15 بمكتبة دير بألمانيا

آخر موعد لصرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة

الخطوط الفنلندية تعتزم شطب ألف وظيفة بسبب كورونا

ما تأثير سماعات الأذن اللاسلكية في الدماغ؟

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

أسامة أبوالنجا: التأمين الصحي أنقذ أشرف عتريس من مماطلة اتحاد الكتاب

في ذكرى وفاته.. كيف أثر «نيتشه» على تكوين جبران خليل جبران؟

خالد جلال: مسرحية «سينما مصر» تسعى للبحث عن الهوية المفقودة

داليا الزيات: أمى ساعدتنى فى التوجه لكتابة الروايات