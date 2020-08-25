محافظ الغربية يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية بسمنود والمحلة

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عددا من المشروعات الخدمية بمدينة سمنود والمحلة، للوقوف على ما تم من أعمال والاطمئنان على مستوى النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع.وتفقد محافظ الغربية، مسار العائلة المقدسة بسمنود والطريق المؤدي إليه، ووجه بتجميل الطريق والعمل على إظهاره بالمظهر الذي يليق بهذا الأثر الهام، ثم قام المحافظ، بجولة في مدينة المحلة الكبرى، حيث تفقد مصنع تدوير القمامة، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال إقامة السور بالمصنع.وأصدر توجيهاته لرئيس مدينة المحلة الكبرى برفع القمامة من على الطريق الدائري وكذلك رفع كافة الإشغالات، مع المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات والاهتمام بمنظومة النظافة ورفع القمامة والإشغالات بصفة دورية وعدم تراكمها والحفاظ على نظافة الشوارع.وشدد المحافظ، على ضرورة متابعة النباشين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.وفي نهاية الجولة قام المحافظ، بزيارة المجزر النصف آلى بحصة شبشير والطريق المؤدي للمجزر، وطالب بسرعة عمل الدراسة اللازمة لرصف الطريق لتسهيل الوصول إلى المجزر.كما وجه مدير مديرية الكهرباء، بنقل كابل وعمود كهرباء بطريق المجزر إلى داخل الأرض لإخلاء الطريق.ورافق المحافظ، رئيس مدينة طنطا ورئيس مدينة المحلة ورئيس حي أول المحلة الكبرى.