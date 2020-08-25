«الصحة العالمية» تعلق على إصابة رجل بكورونا مرتين

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن التقارير التي تفيد بأن رجلا من هونج كونج أصيب مرتين بفيروس كورونا المستجد، توفر معلومات مهمة للعلماء الذين يدرسون المناعة ويطورون لقاحا.وأوضحت متحدثة باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن الدراسة غير المنشورة من هونج كونج تقدم أول "توثيق واضح" لإمكانية معاودة الإصابة بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد- 19"، لكنها نبهت إلى أن عدد هذه الحالات قد يكون محدودا للغاية.وأشارت مارجريت هاريس، إلى أن الحالة المسجلة في هونج كونج كانت واحدة فقط من بين نحو 23 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حتى الآن.وأوضح باحثون في مركز كوريا الجنوبية لمراقبة الأمراض والوقاية منها أنه من المستحيل أن تحصل الإصابة مجددا بفيروس كورونا في جسم الإنسان بعد التماثل للشفاء بشكل كامل.وأضافت المؤسسة العلمية المرموقة، أن تلك الفحوص جاءت إيجابية لأنها لم تستطع أن تميز بين آثار حية من الفيروس، وبين بقايا ميتة وغير ضارة منه في جسم الإنسان.ويرى خبراء أن الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا، ثم يتماثلون للشفاء يصبحون محصنين ضد العدوى، لأنهم يكتسبون أجساما مضادة تستطيع المقاومة في حال تعرضت للعدوى مرة أخرى.وخلال أزمة كورونا المتواصلة منذ مطلع 2020، جرى الحديث في بعض البلدان عن المناعة الجماعية أو ما يعرف بـ"مناعة القطيع"؛ أي ترك الناس يعيشون بشكل عادي حتى يصابُوا ويتعافوا من أجل أن يكتسبوا الأجسام المضادة للمرض.وتقوم فكرة "المناعة الجماعية" على مبدأ مفاده أن من يتعافى من كورونا يصبح في مأمن من الفيروس، لكن هذا الأمر غير مؤكد بشكل يقيني حتى يومنا هذا.