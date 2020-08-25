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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أرباحه قياسية.. لماذا لجأ المستثمرون إلى تعدين الذهب؟

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:27 م
الذهب
الذهب
وكالات
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جذب ارتفاع أسعار الذهب في السنوات الأخيرة، العديد من المستثمرين، لكن ليس بالاستثمار في سبائك الذهب، ولكن بشراء أسهم الشركات التي تنقب عن المعادن الثمينة.

ولمع نجم المعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب، مع تسجيل ارتفاعات سعرية قياسية في الآونة الأخيرة، ومع ذلك قد يكون الاستثمار في الذهب، أقل ربحية إذا ما قورن بالاستثمار في أسهم الشركات التي تقوم بإنتاج وتعدين الذهب.. فلماذا؟

الاستثمار في الذهب لا يقتصر على شراء السبائك فقط، بل يمكن شراء أسهم شركات التعدين كذلك.

وفي الولايات المتحدة، فبعد أن كان وارن بافيت، سابع أغنى شخص في العالم وفقا لتصنيف بلومبيرغ، بين أكثر المنتقدين للاستثمار في الذهب، أصبح اليوم مستثمرا رئيسيا في ثاني أكبر شركة لتعدين الذهب في العالم، والسبب هو ببساطة، في العائد والربح.

فمتوسط عائد الاستثمار في أسهم شركات التعدين في آخر خمسة أعوام، هو 215 في المئة، أي أن كل دولار أنتج عائدا بـ 2.15 دولار تقريبا، وهو أكثر من الضعف مقارنة بالعائد المحقق من الاستثمار في سبائك الذهب عند 87 في المئة في الفترة نفسها.

كما أن الاستثمار في الأسهم له فوائد غير موجودة في سبائك الذهب، حيث إن الأسهم تمنح حاملها حصة من أرباح الشركة والتي يتم توزيعها بشكل دوري، على عكس الذهب الذي لا ينتج أي عوائد سوى عند الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر أعلى.

العائد ليس كل شيء، إذ إن شراء حصة مسيطرة في شركات التعدين تمكن من الاستحواذ على سبائك الذهب بسعر يناهز تكلفة الإنتاج أو أقل من سعر السوق بما يصل إلى 40 في المئة.

فاليوم تكلفة تعدين سبيكة من الذهب تصل إلى أكثر من 700 دولار للأونصة، مقارنة بمتوسط سعر السوق العالمي عند 1840 دولارا في يوليو الماضي.

لذلك فإن التوجه العام للمستثمرين أصبح صوب مجال تعدين الذهب، حيث أثبتت الأرقام أن عوائد الاستثمار تعد بأرباح قياسية.

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