في ذكرى وفاته.. كيف أثر «نيتشه» على تكوين جبران خليل جبران؟

تحل اليوم، الذكرى الـ120 لوفاة الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه، الذي رحل عن عالمنا في 25 أغسطس لعام 1900، عن عمر 55 سنة.ويمكن اختصار فلسفة نيتشه في عبارتين له، يقول في الأولى: "إنني أحب الحياة، وحدها حبا عميقا"، ويقول في الثانية: "أناشدكم يا إخواني أن تظلوا أوفياء للأرض".وقال عنه الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي في مقال كتبه تحت عنوان "نيتشه عندنا" بمجلة "إبداع" بعددها رقم 9 والصادر بتاريخ 1 سبتمبر لعام 2001، قال فيه: "إن نيتشه ليس للفلاسفة وحدهم، بل هو للأدباء أيضا، وربما كان للأدباء قبل أن يكون للفلاسفة، وربما ادعاه غير هؤلاء وهؤلاء كعلماء النفس والاجتماع، ونقاد الفن، ورجال السياسة، فالإنسان هو موضوع نيشته، أو الحياة الإنسانية بكل جوانبها، فوق كل علم وكل تخصص، وهذا هو مصدر جاذبيته بالنسبة للأدباء، فالأدب مثله مثل النبوة، ومثل الحكمة القديمة معرفة شاملة".ويشير حجازي في المقال إلى أن جبران خليل جبران كان أول أديب عربي يتصل بـ"نيتشه" ويتأثر به إلى الحد الذي حاول فيه أن يتحول نيتشه آخر جديد، كما يقول ثروت عكاشة في مقدمة لترجمته البديعة لروائع جبران.لم يقف جبران عند حد الإعجاب بـ"نيتشه"، وبطريقته في التفكير، أو بأسلوبه في الكتابة، ولم يتأثر بفكرة من أفكاره دون سواها، ولكنه صدقه وتبعه ونسج على منواله في كل شيء حتى في أخلاقه الشخصية وحماسته للذين جسدوا أحلامه وكانوا له مثلا عليا، فسار خلف نيتشه، فتكلم بلسان المصطفى كما تكلم نيتشه بلسان زرادشت، وقدس الحياه مثله، ومجد الطاقة الحية، وبشر بالإنسان الحر القوي أو الإنسان الأعلى الذي يخلف نفسه، ويستجيب لصبواتها العميقة، ويستغرق في نشوتها الخالقة، وإن ظل جبران رومانتيكيا في أعماقه "مسيحيا" بلا كهنوت، فلم يذهب به التمرد واعتناق الخطر، والإصرار على انتزاع النصر إلى ما ذهب إليه نيتشه الذي كان "إغريقيا" مفتونا بقدماء اليونان في عهدهم الأسطوري التراجيدي السابق على التفلسف.