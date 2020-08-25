العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

عثر أهالى مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الثلاثاء، على 3 جثث من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من النجدة ببلاغ الأهالي في مدينة كفر الدوار بالعثور على جثة سيدة وطفلين مذبوحين بمنزلهم.وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث والأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المنزل والتحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة.وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.