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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التضامن»: فيديو الجزيرة عن «يتيم الإسماعيلية» قديم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:49 م
محمد العقبي
محمد العقبي
الشيماء زيدان
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قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التضامن، إن الفيديو الذي عرضته قناة الجزيرة للمواطن "أسامة سعد"، المعروف بـ"يتيم الإسماعيلية" وهو يستغيث، ما هو إلا فيديو قديم، وتم توفير السكن لهذا الشاب وجارٍ توفير فرصة عمل له.

وأضاف "العقبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن "أسامة سعد" أحد الشباب الأبطال الذين كانوا في دور الرعاية، وخلال السنوات الماضية كان يبث فيديوهات عبر السوشيال ميديا يعرض فيها المشكلات التي تقابله في دار رعاية الأيتام، وكنا نتواصل معه دائمًا لحل مشكلاته.

واستكمل: "أسامة واحد من أبنائنا، وطوال الوقت حريصون عليه وعلى مصلحته، لذلك وفرت وزارة التضامن وحدة سكنية له في الإسكندرية بعد بلوغه سن الـ 19 وهى السن التي يخرج فيها من دار الرعاية، لكنه رفض استلام الوحدة واستلام السكن الذي خصصناه له وفضل الرجوع إلى الدار في الإسماعيلية مرة أخرى".

وتابع: "أسامة أصر على أمر يخالف القانون وهو رجوعه إلى الدار، وضرورة دمجه في المجتمع بعد هذه السن، والآن نحاول أن نصل إلى أفضل طريقة نحقق بها مصلحته لأنه أولًا وأخيرًا ابن لنا".

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