المعارض التركي البارز علي باباجان يعلن إصابته بكورونا
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:14 م
آية حسنيطباعة
أعلن رئيس حزب الديمقراطية والتقدم «ديفا» المعارض التركي، علي باباجان، الثلاثاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وكتب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم «ديفا»، عبر «تويتر»: «علمت للتو أن نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية»، وفقًا لما ذكره موقع «جمهورييت» التركي،
وتابع: «الحمد لله، وضعي جيدًا الآن، وأبلغني الطبيب بأنني ينبغي أن أبقى في الحجر الصحي أنا وعائلتي لفترة من الوقت، وسأواصل عملي من المنزل».
ووجه باباجان، في النهاية رسالة للمواطنين، قائلًا: «حافظوا على صحتكم واعتنوا بأنفسكم».
وكتب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم «ديفا»، عبر «تويتر»: «علمت للتو أن نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية»، وفقًا لما ذكره موقع «جمهورييت» التركي،
وتابع: «الحمد لله، وضعي جيدًا الآن، وأبلغني الطبيب بأنني ينبغي أن أبقى في الحجر الصحي أنا وعائلتي لفترة من الوقت، وسأواصل عملي من المنزل».
ووجه باباجان، في النهاية رسالة للمواطنين، قائلًا: «حافظوا على صحتكم واعتنوا بأنفسكم».