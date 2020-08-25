المعارض التركي البارز علي باباجان يعلن إصابته بكورونا

أعلن رئيس حزب الديمقراطية والتقدم «ديفا» المعارض التركي، علي باباجان، الثلاثاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».وكتب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم «ديفا»، عبر «تويتر»: «علمت للتو أن نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية»، وفقًا لما ذكره موقع «جمهورييت» التركي،وتابع: «الحمد لله، وضعي جيدًا الآن، وأبلغني الطبيب بأنني ينبغي أن أبقى في الحجر الصحي أنا وعائلتي لفترة من الوقت، وسأواصل عملي من المنزل».ووجه باباجان، في النهاية رسالة للمواطنين، قائلًا: «حافظوا على صحتكم واعتنوا بأنفسكم».