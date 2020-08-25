ظهور حالة إيجابية مصابة بكورونا بين لاعبي سموحة

أظهرت نتائج المسحة الطبية، التي أجريت للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن ظهور حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا (19_CoVID) بين لاعبي الفريق.وتم اتخاذ الإجراءات لعزل اللاعب المصاب من خلال الجهاز الطبي للفريق، الذي سيتولّى جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بعلاج المصابين وعزلهم، بالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان، المستشار الطبي للاتحاد المصرى لكرة القدم، حتى تعافيهم وتماثلهم التام للشفاء.وخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحة للمَسحة الطبية، ضمن الإجراءات الاحترازية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل مواجهة فريق طلائع الجيش في الدورى الممتاز.