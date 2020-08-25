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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح معرض «ديارنا» بالإسكندرية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:48 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، معرض ديارنا، والذي يقام على مساحة 450 مترا في منطقة "الشاطبي- الأزاريطة- أرض كوتة بجوار مكتبة الإسكندرية"، يوميا من الساعة ١٢ ظهرا - ١٢ منتصف الليل.

وقالت القباج، فى تصريحات لها، إن التضامن تفتتح معرضها الثاني بعد أزمة فيروس كورونا بعد تعرضها الأول في مارينا، والذي حقق نجاحا كبيرا ومبيعات وصلت إلى مليون جنيه.

وأضافت القباج، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بمراعاة وجود تباعد اجتماعي داخل المعرض، من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض، كما يتم السماح بدخول ٣٠% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.

وقالت القباج، إن المعرض يضم منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة، وتتميز المعروضات بجودتها وسعرها المناسب، بالإضافة إلى كونها منتجات يدوية تراثية لكل محافظة.

وأعلنت القباج، عن افتتاح معرض دائم للحرف اليدوية في شارع الرصافة بمحرم بك بالإسكندرية يوم ١٤ سبتمبر، بعد تطويره بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

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