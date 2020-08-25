أمين عام منظمة السياحة العالمية يوثق زيارته للمتحف المصرى الكبير

حرص زوراب بولوليكاشفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، على توثيق زيارته التى قام بها اليوم للمتحف المصرى الكبير من خلال تسجيل كلمة قصيرة عن هذه الزيارة فى الكتاب الخاص بتدوينات الزائرين من الشخصيات العامة.وأعرب زوراب بولوليكاشفيلى، خلال هذه الكلمة عن فخره البالغ بأن يكون جزءا من تاريخ السياحة العالمية الذى بدأ من مصر. كما وجه الشكر للدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وفريق العمل المعاون له لإعطائه هذه الفرصة، مشيرا إلى أنه سوف يعود لمصر مرة أخرى فى القريب العاجل.جدير بالذكر أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية كان قد جاء مساء السبت الماضى فى زيارة رسمية إلى مصر بدعوة رسمية من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار على رأس وفد من مسئولى المنظمة المعنيين بالتعاون الدولى والفنى ومنطقة الشرق الأوسط.وقامت وزارة السياحة والآثار بتنظيم برنامج متنوع لهذه الزيارة فى مدينتى الغردقة والقاهرة، تم خلاله متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية فى أحد الفنادق ومراكز الغوص بالغردقة، بالإضافة إلى زيارة مستشفى الغردقة، وتفقد مطارى الغردقة والقاهرة.كما تضمن البرنامج زيارة المتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، والمتحف المصري بالتحرير، واختتمت الزيارة اليوم الثلاثاء بزيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصرى الكبير.