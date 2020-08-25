أمريكا تؤيد دعوة الاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق شامل في تسميم نافالني

أبدى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، قلق بلاده "العميق" إزاء التقارير بشأن تسميم المعارض الروسي، أليكسي نافالني، مؤكدا أنه حال ثبوت صحة تلك التقارير فإن واشنطن "تدعم دعوة الاتحاد الأوروبي لـ(إجراء) تحقيق شامل في الأمر".وقال بومبيو، إن الولايات المتحدة "تقف على استعداد للمساعدة" في التحقيقات بشأن تسميم المعارض الروسي، مضيفا: "عائلة نافالني والشعب الروسي يستحقون رؤية تحقيق كامل وشفاف يُجرى وتقديم أولئك المتورطين للمحاسبة"، حسبما نقلت مجلة بوليتيكو الأمريكية على موقعها الإلكتروني عن بيان صادر، اليوم، على موقع الخارجية الأمريكية.ونفى الكرملين في وقت سابق من اليوم، تورطه في تسميم نافالني ورفض فتح تحقيق جنائي في الأمر، وكان مستشفى شاريتيه الذي يخضع فيه المعارض الروسي للعلاج، أعلن، أمس، أن نافالني، تعرض للتسميم، وهو البيان الذي وصفه المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بالـ"متسرع".