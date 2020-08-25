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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع أسهم «إس دى إكس» النفطية البريطانية بفضل أعمالها في مصر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:15 م
إس دى إكس
إس دى إكس
محمد عمر
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أعلنت شركة "إس دى إكس إنرجي" (SDX) النفطية البريطانية العاملة في مصر، عن ارتفاع إيراداتها وأرباحها عن عملها في مصر رغم الظروف التي فرضها فيروس كورونا "كوفيد 19".

وارتفعت أسهم الشركة بعد أن زادت إيرادات النصف الأول من العام الجاري بنسبة 42%، على الرغم من أزمة فيروس كورونا، وفق صحيفة "فاينانشال بوست".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك ريد، اليوم الثلاثاء، إن عقود الغاز الطبيعي ذات السعر الثابت مع الحكومة المصرية حفظت الشركة التي تتخذ من لندن مقرًا لها من التقلبات الناجمة عن الوباء، مشيرا إلى أن الغاز يستخدم بشكل أساسي لتوليد الطاقة في مصر، مما ساعد على دعم الطلب.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 6.2% في تعاملات بورصة لندن، يوم الخميس الماضي، بفضل أعمالها في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الآبار الأربع التابعة للشركة في مصر تسهم بنحو ثلثي إيرادات الشركة، ويتوقع بدء تشغيل بئر خامسة مطلع العام المقبل.

فيما أوضحت الشركة أن الإنتاج في مشروعها الجنوبي بمدينة دسوق فاق التوقعات، كما اكتشفت غازًا إضافيًا في بئر بالمنطقة في النصف الأول من 2020، كما تتوقع الشركة أن تكون الاكتشافات الأخيرة "ذات قيمة كبيرة".

وفي المقابل أشارت الصحيفة إلى أن عمليات الشركة البريطانية تأثرت في المغرب بسبب فيروس كورونا، ما أجبرها على خفض توجيه الإنتاج للعام بأكمله.

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