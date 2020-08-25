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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
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محمد العسيري

سياسي

وزير المجالس النيابية يشارك في اختيار المتقدمين للبرنامج الرئاسي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:01 م
وزير المجالس النيابية
وزير المجالس النيابية
مني هيبة
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شارك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الثلاثاء، في إجراء المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة من المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والذي يعقد بمقر الأكاديمية للتدريب، وذلك تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، بترؤس إحدى اللجان المنوط بها إجراء مقابلات المتقدمين للالتحاق بالبرنامج.

وقال فؤاد، في بيان له اليوم، إن هذا البرنامج يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أنه يهدف إلى بناء كوادر شبابية قادرة على التعامل مع الآليات والتقنيات الحديثة بكفاءة وقدرة عالية، والعمل وفق التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، وذلك بما يُسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

كما يخاطب البرنامج كافة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى الكادرات الخاصة وفق منهج متكامل يربط بين كافة جهات الجهاز الإداري للدولة ومتناسقًا مع خطط الدولة الاستراتيجية للنمو والإصلاح.

وأشاد وزير شئون المجالس النيابية، بالدور الذي تقوم به الأكاديمية في تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يقوم عمل البرنامج على عدد من المحاور الثقافية والقانونية والاقتصادية وغيرها من المقومات العلمية والتطبيقات الحديثة، والتي ترتكز على الدمج بين الدراسة النظرية والدراسة العملية التطبيقية.

جدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017، ويكون تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية من رئيس مجلس الوزراء رئيسًا وعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية وعددًا من الوزراء وعددًا من الشخصيات ذوي الخبرة.

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