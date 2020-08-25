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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«القومى للمرأة» بالإسكندرية ينظم ورشتى عمل ضمن «مدن آمنة»

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:48 م
القومي للمرأة
القومي للمرأة
هبه عويضه
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نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل "تصنيع الكمامة" بمدينة بشاير الخير وندوة "العنف الاجتماعي وأضراره" بجمعية شباب من أجل التنمية بالسيوف، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في إطار برنامج مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء في مصر.

تناولت ورشة تصنيع الكمامات تدريب السيدات عمليا على استخدام ماكينة الخياطة والقص ورسم الباترون، وقامت السيدات المشاركات في الدورة بخياطة الكمامة وفقا للمواصفات، كما تناولت ندوة العنف الاجتماعي وأضراره التعريف بأشكال العنف، وصوره وأسبابه، وسبل التصدي له، وكيفيه التعامل مع المعنفة والخدمات المقدمة للمعنفات، بالإضافة إلى التنويه عن الخط الساخن لمكتب الشكاوى ١٥١١٥.

وأشارت "الشاذلي" مقررة الفرع إلى أن استئناف العمل بالمشروع وأنشطته يتم مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع الإصابة بعدوى كوفيد 19، مع الالتزام بارتداء الكمامات سواء المستهدفات أو المدربين والمحاضرين والتطهير والتعقيم المستمر.

والجدير بالذكر أن العمل بالمشروع يستمر حتى شهر ديسمبر القادم ويتضمن أنشطة تمكين اقتصادي، وتنمية مهارات المرأة على الحرف اليدوية وندوات توعوية تخص التغير الثقافي والاجتماعي ومكافحة كل أنواع العنف وتوفير سبل الحماية.

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