أسامة أبوالنجا: التأمين الصحي أنقذ أشرف عتريس من مماطلة اتحاد الكتاب

قال الشاعر أسامة أبوالنجا، والمرافق للشاعر أشرف عتريس، الذي تعرض لوعكة صحية شديدة، إن اتحاد الكتاب تواصل بالفعل، وأرسل خطابا بالتحليل والإشاعات ولكنه جاء متأخرًا للغاية بعد أن قام "عتريس" بعمل الأشعة وخلافه على التأمين الصحي الخاص به.وأضاف أبوالنجا، لـ"الدستور": "كنا قد طالبنا اتحاد الكتاب بالتدخل لإنقاذ الشاعر أشرف عتريس، وحتى لا يقال إن الشاعر لم يسدد قمنا بتسديد اشتراكات الشاعر أشرف عتريس لسنتي 2019، و2020، وبعدها قمنا مساءً بالاتصال بكل من نجوى عبدالعال، رئيس اللجنة الصحية بالاتحاد، وعلاء عبدالهادي، رئيس اتحاد الكتاب، ولم يقم أي منهما بالرد على الهواتف، وفي الصباح وبعد أن قرر اتحاد الكتاب إرسال الخطاب، جاء متأخرًا في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف، وكان الشاعر قد قام بعمل الأشعة وخلافه على التأمين الصحي، بعد أن يأس من الاتحاد، وأشرف عتريس، موظف وله تأمين صحي أنقذه بدلًا من الانتظار".وكان اتحاد الكتاب قد أصدر بيانًا، صباح اليوم، أكد فيه أنه قام بواجبه تجاه الشاعر أشرف عتريس، وهو ما لم يحدث.يذكر أن الشاعر أشرف عتريس، تعرض لوعكة صحية شديدة، وتبين أنه يحتاج لعملية في النخاع الشوكي، وهو الأمر الذي طالب فيه اتحاد الكتاب لعلاجه على نفقة الاتحاد، كونه عضو اتحاد ومسددا لكل اشتراكاته ما يؤهله لتلقي العلاج على نفقته الخاصة.