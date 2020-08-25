رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أسامة أبوالنجا: التأمين الصحي أنقذ أشرف عتريس من مماطلة اتحاد الكتاب

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:51 م
أسامة أبو النجا
أسامة أبو النجا
ايهاب مصطفى
طباعة
قال الشاعر أسامة أبوالنجا، والمرافق للشاعر أشرف عتريس، الذي تعرض لوعكة صحية شديدة، إن اتحاد الكتاب تواصل بالفعل، وأرسل خطابا بالتحليل والإشاعات ولكنه جاء متأخرًا للغاية بعد أن قام "عتريس" بعمل الأشعة وخلافه على التأمين الصحي الخاص به.

وأضاف أبوالنجا، لـ"الدستور": "كنا قد طالبنا اتحاد الكتاب بالتدخل لإنقاذ الشاعر أشرف عتريس، وحتى لا يقال إن الشاعر لم يسدد قمنا بتسديد اشتراكات الشاعر أشرف عتريس لسنتي 2019، و2020، وبعدها قمنا مساءً بالاتصال بكل من نجوى عبدالعال، رئيس اللجنة الصحية بالاتحاد، وعلاء عبدالهادي، رئيس اتحاد الكتاب، ولم يقم أي منهما بالرد على الهواتف، وفي الصباح وبعد أن قرر اتحاد الكتاب إرسال الخطاب، جاء متأخرًا في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف، وكان الشاعر قد قام بعمل الأشعة وخلافه على التأمين الصحي، بعد أن يأس من الاتحاد، وأشرف عتريس، موظف وله تأمين صحي أنقذه بدلًا من الانتظار".

وكان اتحاد الكتاب قد أصدر بيانًا، صباح اليوم، أكد فيه أنه قام بواجبه تجاه الشاعر أشرف عتريس، وهو ما لم يحدث.

يذكر أن الشاعر أشرف عتريس، تعرض لوعكة صحية شديدة، وتبين أنه يحتاج لعملية في النخاع الشوكي، وهو الأمر الذي طالب فيه اتحاد الكتاب لعلاجه على نفقة الاتحاد، كونه عضو اتحاد ومسددا لكل اشتراكاته ما يؤهله لتلقي العلاج على نفقته الخاصة.

موضوعات متعلقة

جزار وضع جسد زوجته فى «فريزر»: خانتنى فقطعت رأسها

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

«علمية كورونا»: سنسجل صفر إصابات في سبتمبر ونحذر من إهمال إجراءات الوقاية

السيسي يوجه دعوة للملك عبدالله و«الكاظمي» لعقد قمة رابعة بالقاهرة

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

اكتشاف عملين للرسام دورر من القرن الـ15 بمكتبة دير بألمانيا

آخر موعد لصرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة

الخطوط الفنلندية تعتزم شطب ألف وظيفة بسبب كورونا

ما تأثير سماعات الأذن اللاسلكية في الدماغ؟

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

أسامة أبوالنجا: التأمين الصحي أنقذ أشرف عتريس من مماطلة اتحاد الكتاب

في ذكرى وفاته.. كيف أثر «نيتشه» على تكوين جبران خليل جبران؟

خالد جلال: مسرحية «سينما مصر» تسعى للبحث عن الهوية المفقودة

داليا الزيات: أمى ساعدتنى فى التوجه لكتابة الروايات