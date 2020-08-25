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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء السودان يوجه بفرض القانون بكسلا في أعقاب اشتباكات

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:56 م
حمدوك
حمدوك
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وجّه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالله حمدوك، بفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، في مدينة كسلا (شرق السودان)، في أعقاب اشتباكات شهدتها، اليوم، راح ضحيتها شخص واحد على الأقل، وأصيب ١١ مواطنًا.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان الثلاثاء، أن حمدوك، تلقى تقريرًا أوليًا من وزير الداخلية، الفريق أول شرطة الطريفي إدريس، بشأن "الأحداث المؤسفة" التي شهدتها مدينة كسلا، وذلك بناء على توجيهه.

واطلع حمدوك، على تفاصيل التقرير الأولي الذي تقدم به وزير الداخلية، والذي تضمن تداعيات الأحداث، واستمع إلى عرض بشأن التدابير التي تم اتخاذها لاحتواء الموقف بإرسال قوات مشتركة، وصل جزء منها إلى ولاية كسلا.

في سياق متصل، تلقى رئيس الوزراء السوداني، تقريرًا منفصلًا حول نفس الموضوع من مدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول ركن جمال عبدالمجيد.

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