منتجو النفط يوقفون ضخ 84% من الإنتاج الأمريكي بخليج المكسيك

قالت وزارة الداخلية الأمريكية، الثلاثاء إن منتجي النفط أوقفوا ضخ 1.56 مليون برميل يوميًا،أو 84 بالمئة من الإنتاج اليومي، من المنصات البحرية الأمريكية في خليج المكسيك قبيل إعصار من المنتظر أن يضرب المنطقة هذا الأسبوع.ويتجه الإعصار لورا شمالا في وسط خليج المكسيك، ومن المتوقع أن يصبح إعصارًا قويًا يدفع رياحًا سرعتها 185 كيلومترا في الساعة عندما يصل إلى اليابسة يوم الخميس.وقال منظمون للعمليات البحرية إن منتجي الطاقة قاموا بإخلاء 299 منصة إنتاج و11 منصة للحَفر حتى مساء الثلاثاء.أضافوا أن إغلاق الآبار خفض أيضا إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي في خليج المكسيك بمقدار 1.65 مليار قدم مكعبة يوميًا أو 61% من إجمالي الإنتاج.