رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأديب عبده الزراع فى ضيافة نادى أدب الزقازيق (صور)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:59 م
الأديب عبده الزراع
الأديب عبده الزراع
ايهاب مصطفى
طباعة
استضاف نادي أدب قصر ثقافة الزقازيق، برئاسة الشاعر نبيل مصيلحي، الأديب الشاعر عبده الزراع، بحضور مدير عام الفرع ولفيف من أعضاء النادي.

وبدأت الفعاليات بمحاضرة عن أدب الطفل، تحدث فيها رئيس مجلس إدارة النادى عن بعض أعمال الزراع من الدواوين الشعرية للأطفال وهى: رسمنا الورد، العصافير تحب النور، بساط النور، حلوة البطة، سر الأسرار، قصاقيص قصاقيص، ثم مؤلفاته القصصية نخلة الشيخ فارس، ألوان عمر، الشمس والشجرة، والمسرحيات التي تم إنتاجها حديقة الأسرار، القلم المغمور، حكاية قلم رصاص، الفنان، وأخيرًا أغانى وأشعار المسرحيات مثل على مبارك، حديقة الأذكياء، أرض المعرفة.

أدار اللقاء الشاعر إبراهيم حامد الذي أثنى على الضيف الكريم وأكد أنه من أهم كتاب وشعراء الطفل، وله أسلوبه المتميز، كما أن له العديد من الدراسات النقدية في أدب الطفل، ثم تحدث الزراع عن أوائل كُتّاب أدب الطفل في أوروبا مثل (هانز كريستيان) وهو شاعر دنماركي، وكان متميزا في كتابة القصص الخيالية للأطفال وتأثر كثيرًا بقصص ألف ليلة وليلة، والأخوين جريم.

أشار إلى والت ديزني، الذى اهتم بقصص الأطفال وتحويلها إلى أفلام إلا أن بعض هذه الأفلام لا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا وأن بعضها يتسم بالعنف مما له أثر سلبى على أطفالنا.

أكد الزراع أن مصر هي رائدة في مجال أدب الطفل على مستوى العالم، وأول من بدأ في الكتابة للطفل كان رفاعة الطهطاوى، ثم أتى بعده محمد عثمان جلال، ثم أمير الشعراء أحمد شوقى الذى كان له أسلوب مميز في الكتابة للطفل، ثم الشاعر محمد الهوارى، ثم كامل الكيلانى والذى يعد رائدا من رواد أدب الطفل في مصر.

وعن سؤال أحد الحاضرين عن أهم مقومات كتابة أدب الطفل؟ أجاب بأنه يجب أن يتمتع الكاتب بموهبة استثنائية، والقراءة بكثافة وبكثرة وبشكل خاص للمؤلفين الأجانب، كما يجب أن تكون لديه قدرة على تحريك خيال الطفل، والإلمام بعلم التربية وعلم النفس، وعن سؤال آخر عن ندرة الكتابة المخصصة للطفل في الوقت الحالي؟ أجاب بأن توقف الإنتاج في التليفزيون والإذاعة لأعمال الأطفال له أثر كبير على أدب الطفل.

كما أن المسرح القومي تقلص إنتاجه للأطفال من ثلاثة أعمال في العام إلى عمل واحد فقط، وسؤال ثالث هل الكتابة للطفل تختلف عن الكتابة للشباب؟ أجاب بأنه بالطبع تختلف اختلافا كبيرا، فالكتابة للشباب لها سمات خاصة وموهبة متميزة ومن أفضل كتاب الشباب خالد توفيق، نبيل فاروق، أحمد قرنى، واختتمت المحاضرة ببعض أبيات للأديب والشاعر عبده الزراع.

موضوعات متعلقة

«التعليم» تلغى تقليل الاغتراب لطلاب مدارس المتفوقين

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 برقم الاستعلام

النني يحرز أول أهدافه مع أرسنال بعد العودة من بيشكتاش

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

النني يحرز أول أهدافه مع أرسنال بعد العودة من بيشكتاش

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

السيسي يوجه دعوة للملك عبدالله و«الكاظمي» لعقد قمة رابعة بالقاهرة

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

آخر موعد لصرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة

اكتشاف عملين للرسام دورر من القرن الـ15 بمكتبة دير بألمانيا

الخطوط الفنلندية تعتزم شطب ألف وظيفة بسبب كورونا

ما تأثير سماعات الأذن اللاسلكية في الدماغ؟

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

الأديب عبده الزراع فى ضيافة نادى أدب الزقازيق (صور)

تأبين الفنان التشكيلى عبدالعزيز حبة بثقافة دمياط

برديس سعد: روايتى الجديدة قصة واقعية

العرض المسرحى «ابن الريح» بثقافة الشرقية