الأديب عبده الزراع فى ضيافة نادى أدب الزقازيق (صور)

استضاف نادي أدب قصر ثقافة الزقازيق، برئاسة الشاعر نبيل مصيلحي، الأديب الشاعر عبده الزراع، بحضور مدير عام الفرع ولفيف من أعضاء النادي.وبدأت الفعاليات بمحاضرة عن أدب الطفل، تحدث فيها رئيس مجلس إدارة النادى عن بعض أعمال الزراع من الدواوين الشعرية للأطفال وهى: رسمنا الورد، العصافير تحب النور، بساط النور، حلوة البطة، سر الأسرار، قصاقيص قصاقيص، ثم مؤلفاته القصصية نخلة الشيخ فارس، ألوان عمر، الشمس والشجرة، والمسرحيات التي تم إنتاجها حديقة الأسرار، القلم المغمور، حكاية قلم رصاص، الفنان، وأخيرًا أغانى وأشعار المسرحيات مثل على مبارك، حديقة الأذكياء، أرض المعرفة.أدار اللقاء الشاعر إبراهيم حامد الذي أثنى على الضيف الكريم وأكد أنه من أهم كتاب وشعراء الطفل، وله أسلوبه المتميز، كما أن له العديد من الدراسات النقدية في أدب الطفل، ثم تحدث الزراع عن أوائل كُتّاب أدب الطفل في أوروبا مثل (هانز كريستيان) وهو شاعر دنماركي، وكان متميزا في كتابة القصص الخيالية للأطفال وتأثر كثيرًا بقصص ألف ليلة وليلة، والأخوين جريم.أشار إلى والت ديزني، الذى اهتم بقصص الأطفال وتحويلها إلى أفلام إلا أن بعض هذه الأفلام لا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا وأن بعضها يتسم بالعنف مما له أثر سلبى على أطفالنا.أكد الزراع أن مصر هي رائدة في مجال أدب الطفل على مستوى العالم، وأول من بدأ في الكتابة للطفل كان رفاعة الطهطاوى، ثم أتى بعده محمد عثمان جلال، ثم أمير الشعراء أحمد شوقى الذى كان له أسلوب مميز في الكتابة للطفل، ثم الشاعر محمد الهوارى، ثم كامل الكيلانى والذى يعد رائدا من رواد أدب الطفل في مصر.وعن سؤال أحد الحاضرين عن أهم مقومات كتابة أدب الطفل؟ أجاب بأنه يجب أن يتمتع الكاتب بموهبة استثنائية، والقراءة بكثافة وبكثرة وبشكل خاص للمؤلفين الأجانب، كما يجب أن تكون لديه قدرة على تحريك خيال الطفل، والإلمام بعلم التربية وعلم النفس، وعن سؤال آخر عن ندرة الكتابة المخصصة للطفل في الوقت الحالي؟ أجاب بأن توقف الإنتاج في التليفزيون والإذاعة لأعمال الأطفال له أثر كبير على أدب الطفل.كما أن المسرح القومي تقلص إنتاجه للأطفال من ثلاثة أعمال في العام إلى عمل واحد فقط، وسؤال ثالث هل الكتابة للطفل تختلف عن الكتابة للشباب؟ أجاب بأنه بالطبع تختلف اختلافا كبيرا، فالكتابة للشباب لها سمات خاصة وموهبة متميزة ومن أفضل كتاب الشباب خالد توفيق، نبيل فاروق، أحمد قرنى، واختتمت المحاضرة ببعض أبيات للأديب والشاعر عبده الزراع.