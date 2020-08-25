تأبين الفنان التشكيلى عبدالعزيز حبة بثقافة دمياط

تتوالى فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بمواقع فرع ثقافة دمياط، وتتنوع ما بين الأنشطة الفعلية مع مراعاة شروط التباعد والإجراءات الاحترازية وأنشطة أونلاين على الصفحة الرسمية للفرع.والتقى جمهور قصر ثقافة فارسكور بعرض فني غنائي بصوت صفا وسلسبيل المنير وهنا أحمد وتسنيم والي وهمسة سرور وحلا فوزى، بينما شارك قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة دمياط الجديدة بورشة معلقات من الفوم والكانسون مع الأطفال، كما استكمل قصر ثقافة دمياط ورشة تعليم اللغة الإنجليزية مع المدربة أسماء عثمان.واستكمل قصر ثقافة دمياط الجديدة مع المخرج محمد والى بالحلقة الثالثة عن "كيف تصبح ممثلا خطوة بخطوة؟"، ومن قاع البحر استوحى قصر ثقافة الطفل أعمالا فنية بالرسم والتلوين للوحات تعرض شكل القواقع والمحار تنفيذ رنا ليل، وشارك قصر ثقافة كفر سعد بأمسية عن "العظماء مائة أعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام" بتعليق من الشاعر شاكر صبري.شهد المسرح الصيفى لقصر ثقافة دمياط وقائع حفل تأبين الشاعر والفنان التشكيلي المثّالعبدالعزيز حبة، بحضور عدد من كتاب وشعراء المحافظة لعرض شهاداتهم التى تخص حياة ومسيرة الشاعر من خلال ندوة أدارها الكاتب فكرى داود من بينهم عزت الخضري وأحمد خميس غلوش ومحمد شميس وخالد شبكة ويوسف عشري وسمير الفيل وحلمي ياسين وعدد من أقارب الراحل، وكان من المعروف أن عبدالعزيز أحمد حبة برع في كتابة شعر العامية والفن التشكيلي، كما شارك في عدة دورات بينالي القاهرة وكان مشرفا على صالون الربيع السنوي برأس البر مع الفنان حسن غنيم.أقام قصر ثقافة دمياط الجديدة مع هدى عيد لقاء جمع عددا من الجمهور مع استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتناول موضوع الوقت وأهميته.