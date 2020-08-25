رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تأبين الفنان التشكيلى عبدالعزيز حبة بثقافة دمياط

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:56 م
تأبين الفنان التشكيلي
تأبين الفنان التشكيلي عبد العزيز حبة
ايهاب مصطفى
طباعة
تتوالى فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بمواقع فرع ثقافة دمياط، وتتنوع ما بين الأنشطة الفعلية مع مراعاة شروط التباعد والإجراءات الاحترازية وأنشطة أونلاين على الصفحة الرسمية للفرع.

والتقى جمهور قصر ثقافة فارسكور بعرض فني غنائي بصوت صفا وسلسبيل المنير وهنا أحمد وتسنيم والي وهمسة سرور وحلا فوزى، بينما شارك قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة دمياط الجديدة بورشة معلقات من الفوم والكانسون مع الأطفال، كما استكمل قصر ثقافة دمياط ورشة تعليم اللغة الإنجليزية مع المدربة أسماء عثمان.

واستكمل قصر ثقافة دمياط الجديدة مع المخرج محمد والى بالحلقة الثالثة عن "كيف تصبح ممثلا خطوة بخطوة؟"، ومن قاع البحر استوحى قصر ثقافة الطفل أعمالا فنية بالرسم والتلوين للوحات تعرض شكل القواقع والمحار تنفيذ رنا ليل، وشارك قصر ثقافة كفر سعد بأمسية عن "العظماء مائة أعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام" بتعليق من الشاعر شاكر صبري.

شهد المسرح الصيفى لقصر ثقافة دمياط وقائع حفل تأبين الشاعر والفنان التشكيلي المثّالعبدالعزيز حبة، بحضور عدد من كتاب وشعراء المحافظة لعرض شهاداتهم التى تخص حياة ومسيرة الشاعر من خلال ندوة أدارها الكاتب فكرى داود من بينهم عزت الخضري وأحمد خميس غلوش ومحمد شميس وخالد شبكة ويوسف عشري وسمير الفيل وحلمي ياسين وعدد من أقارب الراحل، وكان من المعروف أن عبدالعزيز أحمد حبة برع في كتابة شعر العامية والفن التشكيلي، كما شارك في عدة دورات بينالي القاهرة وكان مشرفا على صالون الربيع السنوي برأس البر مع الفنان حسن غنيم.

أقام قصر ثقافة دمياط الجديدة مع هدى عيد لقاء جمع عددا من الجمهور مع استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتناول موضوع الوقت وأهميته.

موضوعات متعلقة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

السيسي يوجه دعوة للملك عبدالله و«الكاظمي» لعقد قمة رابعة بالقاهرة

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدأ فتح الجامعات المصرية

«النقل» تكشف أسباب توقف قطارات الصعيد في بشتيل بدلا من رمسيس

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

النني يحرز أول أهدافه مع أرسنال بعد العودة من بيشكتاش

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

السيسي يوجه دعوة للملك عبدالله و«الكاظمي» لعقد قمة رابعة بالقاهرة

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

آخر موعد لصرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة

اكتشاف عملين للرسام دورر من القرن الـ15 بمكتبة دير بألمانيا

الخطوط الفنلندية تعتزم شطب ألف وظيفة بسبب كورونا

ما تأثير سماعات الأذن اللاسلكية في الدماغ؟

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

الأديب عبده الزراع فى ضيافة نادى أدب الزقازيق (صور)

تأبين الفنان التشكيلى عبدالعزيز حبة بثقافة دمياط

برديس سعد: روايتى الجديدة قصة واقعية

العرض المسرحى «ابن الريح» بثقافة الشرقية